Rei Carlos III disse que Meghan "não seria bem-vinda" no adeus à rainha Isabel II

O rei Carlos disse ao príncipe Harry para não trazer Meghan Markle para o Castelo de Balmoral, e que esta "não seria bem-vinda", quando foram notificados sobre o estado de saúde da Rainha. O casal de duques já estava no país na altura em que a monarca morreu.Assim que souberam do estado de saúde de Isabel II, o porta-voz dos duques os Sussexes anunciou que ambos iriam viajar para Balmoral, mas Carlos pediu ao filho que não trouxesse Meghan, revelou o jornal britânico Daily Mail."Carlos disse a Harry que não era correto ou apropriado Meghan estar em Balmoral num momento tão triste", disse fonte ao Daily Mail. "Foi-lhe informado que Kate também não iria e que o momento deveria ser limitado à família mais próxima. O rei deixou muito claro que Meghan não seria bem-vinda".Apenas os dois filhos mais velhos de Isabel II, Carlos e Ana, estavam presentes no momento em que a monarca faleceu. Os outros filhos, André e Eduardo, chegaram mais tarde, juntamente com o príncipe William, que é agora o herdeiro ao trono britânico.O Daily Mail acrescentou que os membros da família Real não "perdoaram ou esqueceram" a série de acusações feitas por Meghan Markle e que "abalaram profundamente" a família, bem como a instituição da própria monarquia.