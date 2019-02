A dor no rosto de quem se despede do seu fiel companheiro canino

Reportagem fotográfica retrata o último adeus a vários cães que foram sujeitos a eutanásia nas casas dos donos.

'Last Moments' ou "Últimos Momentos" é o nome da reportagem fotográfica, da autoria dfe Ross Taylor, que retrata o último adeus de várias famílias aos seus fiéis companheiros caninos antes de serem sujeitos a eutanásia em casa.As imagens, publicadas no Instagram do fotógrafo , foram captadas durante os anos de 2017 e 2018. Os momentos foram imortalizados com a autorização de várias famílias, donas de cães, do estado da Flórida nos Estados Unidos.Este trabalho jornalistíco retrata o último adeus a vários animais que foram eutanasiados por vontade e decisão dos próprios donos, nas suas casas.Ross Taylor decidiu captar estes momentos em fotografias depois de acompanhar a dor de um amigo ao ver o seu fiel companheiro a ficar mal de saúde, até chegar ao ponto de ser obrigado a abatê-lo para acabar com a dor que sofria.De acordo com dados recentes, são cada vez mais as famílias que recorrem à eutanásia ao domicílio em detrimento de entregar os cães para abate nos hospitais veterinários.