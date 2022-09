Abelhas de Isabel II foram informadas da morte da monarca

A família real britânica está repleta de tradições e a morte de Isabel II trouxe ao de cima uma tradição bastante peculiar: comunicar às abelhas da monarquia as mortes da família real. Esta prática centenária é praticada em vários países europeus e já foi mencionada em diversas obras literárias e artísticas.A superstição defende que se as abelhas não forem informadas sobre eventos importantes são várias as consequências: desde o abandono da colmeia, à paragem da produção de mel ou, até mesmo, à morte.De acordo com o apicultor real, John Chapple, todas as colmeias pertencentes ao palácio de Buckingam e da 'Clarence House' foram informadas sobre a morte de Isabel II e, segundo a media britânica, foi dito aos insetos em voz baixa que Carlos III era agora o novo rei de Inglaterra.Após ser anunciada a morte da monarca, a colmeia foi coberta com um pano preto durante o período de luto. No entanto, e de acordo com a tradição, as abelhas não devem ser somente informadas sobre os falecimentos da realeza, mas também acerca de questões relacionadas com nascimentos e nomeações que ocorram no seio real.