Acompanhante de luxo ganha férias no valor de 30 mil euros depois de aumentar mamas

Mulher que vive no Reino Unido já viajou até ao Algarve, Marbella e Ibiza com diferentes homens casados.

Uma mulher de 33 anos é acompanhante de luxo e já aproveitou férias ao lado de vários homens casados, no valor de mais de 30 mil euros.

A acompanhante de Newcastle, no Reino Unido, conta que esta mudança na sua vida surgiu depois da mulher ter feito uma cirurgia, onde aumentou as mamas, passando de um 34 copa A, para um 34 copa E. A mulher é agora acompanhante de luxo no IllicitEncounters.com, um site para encontros com homens casados, segundo avança o Daily Mail.

Katie já se teria envolvido com outros homens, mas as viagens grátis só surgiram quando a mulher aumentou as mamas, que lhe custaram cerca de cinco mil euros.

Katie, de Newcastle, disse: 'O trabalho de peito realmente fez a diferença e me abriu para um mundo totalmente novo.

IllicitEncounters.com, um site de namoro para pessoas casadas.



"Ter aumentado o peito fez realmente a diferença, abrindo-me portas para um mundo totalmente novo. A vida fica monótona quando se dorme com a mesma pessoa há 30 anos. Esta é a forma de me divertir e nunca me magoar", avançou katie.



"Ela (Katie) é uma das mulheres mais populares do site e é a prova que pequenas mudanças na apresentação do perfil podem fazer a diferença no sucesso", rematou o responsável pela gestão do site, Christian Grant.