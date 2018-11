Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo do Brexit em condições de ser aprovado pelos "chefes de Estado e de Governo" da UE

Augusto Santos Silva indicou que "o Conselho endossou o acordo de saída".

Por Lusa | 11:30

O projeto de acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia "está em condições de ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo" dos 27 na cimeira do próximo domingo, disse esem Bruxelas o ministro dos Negócios Estrangeiros.



No final de um Conselho de Assuntos Gerais dedicado ao 'Brexit', Augusto Santos Silva indicou que, após análise do compromisso alcançado entre Bruxelas e Londres, "o Conselho endossou o acordo de saída, o que significa que os chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu extraordinário do próximo domingo podem aprová-lo, e assim a UE dará todos os sinais necessários para a validação desta negociação".



Questionado sobre a turbulência política em curso em Londres em torno do projeto de acordo apresentado pela primeira-ministra, Theresa May, e as possibilidades de o mesmo ser aprovado pelo parlamento britânico, o chefe de diplomacia portuguesa disse confiar que também o Reino Unido esteja em condições de subscrever o acordo, que "é plenamente satisfatório também para os interesses do Reino Unido".



"Portanto, respeitando inteiramente o processo democrático próprio do Reino Unido e, por humildade democrática, não podendo estabelecer à partida o desenlace desse processo, confio e espero que esse processo democrático interno ao Reino Unido se realize de forma a que o Reino Unido possa subscrever o acordo de saída, para que o 'Brexit' seja ordenado, seja suave e contenha um período de transição de mais de ano e meio para que possamos negociar com tempo o futuro relacionamento", declarou Santos Silva.



Confederação empresarial britânica apoia acordo de Theresa May

O presidente da Confederação da Indústria Britânica (CBI), John Allan, apoiou esta segunda-feira o acordo de 'Brexit' alcançado pela primeira-ministra, Theresa May, afirmando que, embora imperfeito, evita o efeito destruidor de uma saída da União Europeia sem acordo.



Allan, que falava na abertura do congresso anual da CBI, em Londres, pediu aos dirigentes que "expliquem bem" aos britânicos o acordo técnico fechado com Bruxelas.



"O acordo não é perfeito, já o sabemos. Mas estamos a tentar alcançar um acordo que respeite o resultado do referendo e minimize os danos à nossa economia", disse Allan perante cerca de 1.500 empresários.



"Sei como foi difícil chegar a este ponto. Nos cinco meses desde que sou presidente da CBI, reuni-me com embaixadores, deputados, eurodeputados, chefes de governo. E sei que cada um deles teve de fazer concessões para chegar a um acordo", afirmou.



O responsável admitiu que as empresas presentes no congresso "seriam as primeiras a dizer que [o acordo] não é perfeito", mas sublinhou que ele "abre caminho a um acordo de comércio de longo prazo e desbloqueia a transição", o que corresponde "ao mínimo de que as empresas precisam para se prepararem" para o 'Brexit'.



"E, mais importante, evita a destruição que seria uma saída sem acordo", frisou.



Theresa May deverá discursar hoje no congresso da CBI, que representa 190.000 empresas, para defender o projeto de acordo de saída da União Europeia, fortemente contestado pela oposição e por muitos conservadores e que levou à demissão de dois ministros do seu executivo.