Acusado comandante de navio que colidiu com barco de turismo no rio Danúbio

O comandante do navio que colidiu com a embarcação de turismo que naufragou no rio Danúbio, em Budapeste, na passada quarta-feira, foi acusado por um tribunal húngaro. A informação é avançada pelas autoridades judiciais.

Seguno um porta-voz do Ministério Público de Budapeste, o acusado trata-se de um homem, um ucraniano de 64 anos. O acusado, detido na quinta-feira passada devido ao facto de se suspeitar que o homem colocou em perigo o transporte fluvial, foi este sábado ouvido em tribunal.





A embarcação naufragada transportava 30 turistas sul-coreanos e três guias da mesma nacionalidade, além de dois tripulantes húngaros.

O acidente ocorreu durante uma tempestade e as condições de visibilidade no rio não eram as melhores.

Pelo menos sete cidadãos da mesma nacionalidade sobreviveram ao acidente.

Do acidente resultaram sete mortos já confimados. Estão ainda 21 pessoas desaparecidas, que fazem parte das 35 que seguiam no barco acidentado.As autoridades locais encontram-se a fazer investigações de forma a tentar perceber como é que o navio cruzeiro, com 135 metros, colidiu com a embarcação de turisto, de 26 metros, que acabou por naufragar.De acordo com o que avança a agência Reuters, as sete vítimas mortais são de nacionalidade sul-coreana.