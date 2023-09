Agente federal e quatros suspeitos de tráfico morrem em novo dia de violência em Salvador da Bahia

Um agente da Polícia Federal, identificado como Lucas Caribé, e quatro supostos traficantes de droga morreram esta sexta-feira durante um violento confronto armado no bairro Valéria, na periferia da cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Além deles, dois outros agentes, um da Polícia Civil (Judiciária) e outra da Polícia Federal foram feridos e na tarde desta sexta estavam internados em estado grave no Hospital Geral de Salvador.O confronto, com o uso de armas pesadas de ambos os lados, começou quando uma força conjunta de várias corporações policiais tentou cercar e invadir o local onde os traficantes estavam. Os criminosos surpreenderam os agentes com uma cerrada saraivada de tiros e depois correram para uma área de mata, onde se entricheiraram e continuaram a disparar contra os polícias.

Perto das 13 horas locais, 17 horas em Lisboa, a situação continuava muito tensa e perigosa na região, com a polícia a cercar a mata e os criminosos tentando furar o cerco à bala. A organização que a polícia tentou esta sexta-feira surpreender e desarticular é ligada ao crime organizado e responsável por traficar grandes volumes de droga para a Bahia, além de armas de grosso calibre, incluindo os temidos fuzis de guerra.

Salvador, uma das cidades brasileiras mais procuradas por turistas portugueses, transformou-se nos últimos meses num dos locais mais perigosos do país, e contam-se às dezenas as mortes decorrentes de confrontos entre grupos rivais de criminosos e entre estes e a polícia. O confronto desta sexta foi numa área mais afastada, na periferia, mas nas últimas duas semanas intensos tiroteios têm sido registados no coração da bonita e histórica cidade, como nos bairros da Graça, um dos mais nobres, da Federação, São Marcos, Calabar e Alto das Pombas, numa sangrenta disputa entre facções rivais pelo controlo desses territórios e pelo comércio de estupefacientes.