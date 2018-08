Agressões entre rappers atrasam voos em Orly

Rixa ficou gravada em vídeo por testemunhas que estavam presentes no aeroporto francês.

Dois rappers rivais, Booba e Kaaris, e os respetivos amigos envolveram-se em agressões violentas depois de se encontrarem na passada quarta-feira, no aeroporto de Orly. A luta provocou estragos numa loja do aeroporto e alguns voos acabaram por sofrer atrasos, depois de ser encerrada uma parte do edifício.

De acordo com declarações dadas pelo porta-voz do aeroporto de Orly, alguns voos foram adiados entre 15 a 30 minutos durante o momento das agressões devido à necessidade de encerramento de um dos terminais do aeroporto.

De acordo com o jornal francês Le Figaro, os artistas iriam atuar na noite de quarta-feira em Barcelona e acabaram por ser detidos, juntamente com as outras nove pessoas envolvidas nos desacatos.

Os momentos de confronto entre os rappers franceses foram filmados por várias testemunhas no local e as imagens violentas foram divulgadas nas redes sociais.