Agricultores franceses anunciam "cerco" a Paris na segunda-feira

Os principais sindicatos de agricultores franceses anunciaram um "cerco" a Paris a partir de segunda-feira, depois de este sábado terem voltado a barricar várias estradas do país.

"Todas as principais estradas que conduzem à capital serão ocupadas pelos agricultores", anunciaram este sábado as duas maiores estruturas sindicais da classe, avançando com o anúncio de um protesto "por tempo indeterminado", que irá começar às 14h00 (13h00 GMT) de segunda-feira.

Os agricultores protestam contra os baixos preços dos alimentos, o excesso de burocracia e lutam pela proteção contra as importações baratas que fazem concorrência aos os seus produtos.