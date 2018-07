Alarme de incêndio obriga a evacuar torre de maior aeroporto da Europa

O alarme de incêndio de uma das torres de controlo do aeroporto de Heathrow, em Londres, obrigou à evacuação do mesmo e está a causar o caos no Reino Unido e na Europa.



Centenas de ligações estão a ser afetadas: várias foram interrompidas e outras acabaram por ser desviadas para os aeroportos de Gatwick e Stansted, também em Londres, avança a BBC.



A página oficial do aeroporto fez uma publicação onde confirma o sucedido e pede desculpa pelos problemas causados.





No landings or taking offs at @HeathrowAirport . Wonder whats going on? Hearing that there's a fire alarm gone off at the Control Tower? Maybe someone can correct me? @flightradar24 @airlivenet pic.twitter.com/Hm0XojxFp8