O político da oposição russa Alexei Navalny, de 47 anos, foi condenado esta sexta-feira a mais 19 anos de prisão depois de ser considerado culpado de uma série de novas acusações, disseram os apoiantes de Navalny nas redes sociais.Alexei Navalny já está a cumprir 11 anos e meio de prisão na colónia penal por acusações que, segundo ele, foram forjadas para o silenciar.De acordo com a Reuters, as novas acusações relacionavam-se com alegadas atividades extremistas do político.