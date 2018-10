Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novos pacotes suspeitos enviados a senador democrata e a ex-diretor da Inteligência Nacional

Autoridades norte-americanas interceptaram novos objetos suspeitos.

13:57

O FBI encontrou dois novos pacotes suspeitos que tinham como destinatários o senador democrata Cory Booker, na Florida, e o ex-diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, em Manhattan. Os objetos tem caracteristicas similares aos interceptados anteriormente esta semana.



Várias ruas no centro de Nova Iorque estão encerradas devido ao aparecimento do objeto enviado ao ex-membro do governo de Barack Obama.



Os dois pacotes suspeitos foram encontrados nos correios e não chegaram ao destino.