Argentina elege hoje à segunda volta o próximo Presidente da República

Cerca de 35,8 milhões de argentinos escolhem este domingo qual dos candidatos à segunda volta das presidenciais - o ministro da Economia, Sergio Massa, ou o deputado populista Javier Milei - governará a Argentina a partir de 10 de dezembro.

Na primeira volta, em 22 de outubro, Sergio Massa, candidato do partido no poder, obteve 36,78% dos votos, enquanto Javier Milei, que é apoiado pelo ex-presidente Mauricio Macri e se define como um "anarco-capitalista" - uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado - ficou com 29,99%.

Para a reta final da eleição, Milei obteve o apoio da terceira classificada na primeira volta, Patricia Bullrich.