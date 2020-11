Asteróide gigante vai colidir com a órbitra da Terra esta semana

5535119.66 quilómetros, considerado relativamente perto na linguagem espacial. No entanto, é bastante improvável que colida com a Terra.

Um asteróide gigante vai colidir com a órbitra do Planeta Terra no próximo sábado, 7 de novembro, a mais de 13 quilómetros por segundo, avança o jornal britânico Daily Star.Para precisar, estima-se que a rocha espacial tenha entre 79 e 180 metros de largura o que, a confirmar-se, será maior que a Catedral de São Paulo, que mede 174 metros.Estima-se que o asteróide passe a uma distância de 0,037 unidades astronómicas da Terra, que corresponde aDesde que o asteróide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos que a Terra não 'vê' passar 'tão perto' um.