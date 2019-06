Aston Martin de 1965 de 'James Bond' vai a leilão

O icónico Aston Martin de James Bond, composto por aparelhos totalmente funcionais, está à venda por 5,2 milhões de euros.

O veículo esteve presente nos filmes de 007, em Goldfinger e Thunderball , passando a ser, segundo a empresa de leilões de carros clássicos RM Sotheby's, o carro mais famoso do mundo.

"É uma aquisição desejável para o colecionador da marca ou do agente secreto", contou ao jornal britânico The Mirror.

O DB5 de 1965 tem metralhadoras Browning, pneus cortantes, vidro à prova de balas e matrículas giratórias.

O carro será a atração principal entre 120 raros Aston Martins na venda de carros clássicos em Monterey, na Califórnia, Estados Unidos, no dia 15 de agosto.

O ator Sean Connery, que interpretou James Bond em ambos os filmes, disse: "Esses modelos DB5s são incríveis. Eu comprei um recentemente".

O especialista em carros da RM Sotheby's, Barney Ruprecht, revelou: "Nenhum outro carro na história desempenhou um papel de liderança mais importante no cinema e na cultura pop do que o Aston Martin DB5".

O sucesso do filme Goldfinger viu as vendas do automóvel DB5 aumentarem para níveis de recorde, nunca antes visto.