Crianças entre os 28 feridos em acidente de carrossel em Espanha

Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas num acidente com um carrossel na feira de San José de la Rinconada, perto de Sevilha, em Espanha.



A atração 'Merry-Go-Round' partiu perdeu o controlo e partiu ao meio deixando várias vítimas, entre elas crianças, entre os destroços.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, os serviços de emergência de Andalusia confirmaram que começaram a receber chamadas de pessoas que relataram o sucedido.

Uma menina de 11 anos foi levada para o hospital com graves lesões na cabeça e nas pernas. Outra mulher ficou gravemente ferida e foi também levada de helicóptero para um hospital em Sevilha por volta das duas da manhã. No total, foram transportadas nove pessoas para as unidades hospitalares.

A polícia abriu uma investigação para confirmar a causa do acidente. A atração, que pertence à feira Mundopark, foi construída em 2001 e passou por todas as inspeções de segurança exigidas, segundo a imprensa espanhola.