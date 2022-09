Ator de 'Riverdale' condenado a prisão perpétua por matar a mãe e filmar homicídio

O ex actor de Riverdale, Ryan Grantham, foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio da mãe e por planear matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.



O jovem de 24 anos declarou-se culpado depois de ter disparado contra a mãe, na nuca, enquanto esta tocava piano em casa, em Squamish, a norte de Vancouver, no Canadá. De acordo com as autoridades, Ryan Grantham terá filmado o homicídio com uma câmara Go-Pro. O crime aconteceu em março de 2020.





No dia a seguir ao incidente, conta a imprensa canadiana, cobriu o corpo da mãe com um lençol, acendeu velas à volta deste, e meteu-se num carro com diversas armas e munições, com o objetivo de viajar até à capital canadiana e matar o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.Segundo conta a rádio canadiana CBC, o jovem ainda conduziu durante vários quilómetros até desistir do plano.À polícia revelou ter planeado cometer um ataque em massa na ponte Lions Gate ou na Universidade Simon Frases, ambas no Canadá, onde estudou. Acabou por se dirigir à esquadra da polícia para confessar o crime: "Matei a minha mãe", disse.Nos meses que antecederam o crime, passou horas a fumar canábis e a ver vídeos violentos na dark web, conforme foi relatado durante a leitura da sentença que o condenou a prisão perpétua, sem possibilidade de sair em liberdade condicional nos primeiros 14 anos de pena.

A juíza que liderou o julgamento considerou "uma sorte" Grantham ter tido o discernimento para não cometer um massacre e enalteceu o facto de apresentar agora "verdadeiros remorsos" pelo crime cometido.



Iniciou a carreira aos nove anos e participou nas séries "Riverdale" e "Supernatural".