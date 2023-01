Ator Edward Norton descobre que é parente da Pocahontas

O ator norte-americano Edward Norton descobriu que é descendente direto da Pocahontas. Durante um episódio da série 'Find Your Roots', "descobre as tuas origens" em português, do canal de televisão PBS, o ator que protagonizou o filme 'Fight Club' também ficou a saber que os seus antepassados tinham sido donos de escravos, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

"Estas situações são muito desconfortáveis de saber", afirmou Edward Norton.

Norton ficou muito surpreendido com as revelações que o apresentador do programa e historiador, Henry Louis Gates Jr, principalmente por ter descoberto que é parente, com doze gerações de distância, da famosa Pocahontas, que governou uma área que abrangia quase todas as tribos do litoral do estado da Virgínia e foi imortalizada pelo filme de animação da Disney.

"É este tipo de descobertas que nos faz perceber que somos um ponto muito pequeno na história humana", disse o ator.