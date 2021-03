Atrasos na produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19 geram preocupação na Europa

Várias empresas responsáveis pela produção das vacinas contra a Covid-19 estão com dificuldades em dar resposta às encomendas que surgem da Europa.

A Johnson & Johnson está a enfrentar uma crise no abastecimento das vacinas, podendo comprometer a distribuição das doses no continente. Isto acontece depois de outras duas grandes farmacêuticas responsáveis pela produção de vacinas contra o vírus Sars-CoV-2, a Pfizer e a AstraZeneca, terem reduzido as entregas para a União Europeia.

Para além disso, a chefe do conselho da Agência Europeia do Medicamento, Christa Wirthumer-Hoche, criticou a forma como a Rússia disponibilizou a vacina Sputnik V, sem ter sido realizada a terceira fase dos testes antes da comercialização: "jogaram a roleta russa".

A grande cobaia foi a Itália, que recorreu à Sputnik V para vacinar a população desesperadamente, fazendo inclusive um acordo com uma empresa ítalo-suíça para produzir a vacina no país sul-europeu.

A Alemanha, por sua vez, conseguiu vacinar apenas 5% da população, enquanto um milhão de doses da AstraZeneca permanecem armazenadas em câmaras frigoríficas. O impasse já fez despertar o interesse pela vacina russa, que, segundo os cientistas, tem uma eficácia de 92%.

Até agora, foram apenas distribuídas vacinas a 6% da população da Comunidade Europeia, enquanto que, no Reino Unido, esse valor é de 33%.