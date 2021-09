Israel atacou a Síria com mísseis vistos no céu de Damasco, capital da Síria, na noite desta quinta-feira.



A informação é avançada pelo Jerusalem Post que cita a agência de notícias da Síria.





As autoridades da Síria dispararam contra os mísseis israelistas e foram ouvidas explosões.Segundo informações do Jerusalem Post, há relatos de que as explosões também foram ouvidas em cidades israelitas.