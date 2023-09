Pai de Mahsa Amini detido no aniversário da morte da filha

As autoridades iranianas detiveram, momentaneamente, este sábado, Amjad Amini, o pai de Mahsa Amini. A jovem, que tinha 22 anos, morreu há um ano, quando estava presa por infringir as regras de indumentária do Irão, ao não usar o véu islâmico.



A morte da mulher provocou uma onda de críticas e de protestos ao regime e levou a manifestações violentas. Este sábado as forças de segurança iranianas marcaram forte presença nas regiões curdãs, para prevenir eventuais insubordinações.





Algumas publicações nas redes sociais, citadas pela Reuters, indicam que as autoridades se posicionaram perto da casa de Mahsa, no oeste do Irão. Também na internet foram partilhados vídeos de protestos perto de Teerão, capital do país asiático.A família de Mahsa fez saber que ia realizar uma cerimónia religiosa junto à campa da falecida, apesar dos avisos, em contrário, do governo iraniano. Na terra da jovem morta em 2022 não foram registados conflitos.Nos protestos que se seguiram à morte da jovem curdã morreram mais de 500 pessoas, incluindo sete menores, indicam grupos de proteção dos direitos humanos.