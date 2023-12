Avó cobra dinheiro à família por fazer o jantar de Natal e este ano subiu os preços

Segundo a mulher, mesmo pedindo dinheiro pelos pratos, continua a ter prejuízo porque o valor que gasta nas compras é superior.



"Isto não são coisas de Natal, mas apenas compras gerais. É horrível e perguntamo-nos onde é que tudo vai parar", desabafou.



Apesar de ter recebido alguns comentários negativos por cobrar pelos pratos, Caroline diz que muitos internautas acharam a ideia excelente e que a iriam adotar.

Em 2015, após a morte do marido, Caroline Duddridge, teve a ideia de começar a cobrar pelas refeições de Natal que fazia para a família. Este ano, decidiu subir os preços face ao aumento do custo de vida, sobretudo no que diz respeito aos preços nos supermercados no Reino Unido.No ano passado, os dois filhos de Caroline pagavam 15 libras (cerca de 17 euros) e as três filhas 10 libras (cerca de 11,5 euros) pelos pratos.Pela diferença entre o que os homens e as mulheres da família pagavam, Caroline decidiu que, em 2023, subiria o valor que cobrava às filhas em duas libras (2,30 euros)."Aumentei os preços das raparigas (este ano) em duas libras, porque recebi algumas críticas de pessoas que diziam que eu estava a ser sexista", disse Caroline à BBC News.Os netos com mais de cinco anos são cobrados em cinco libras (5,77 euros) e os com menos pagavam 2,50 libras (2,90 euros).