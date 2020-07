Banhistas que marcam lugar na praia multados em Espanha

A polícia espanhola começou a confiscar os pertences que os banhistas das praias da Costa del Sol, na região da Andaluzia, deixavam na praia, numa tentativa de marcarem o lugar.

O coronavírus obrigou à limitação do espaço útil das praias, o que provocou o aumento das reclamações.

Segundo o jornal britânico Metro, as autoridades do posto turístico britânico em Torrox, perto de Marbella, emitiram um aviso após se aperceberem de que os turistas estavam a deixar os seus pertences como forma de reservarem o lugar. As autoridades afirmaram que não hesitarão em passar multas.



Nas horas de maior calor, os veraneantes recorreram a espreguiçadeiras, toalhas e até barcos insufláveis de forma a garantirem um lugar após a sesta.



De acordo com uma publicação na página de Facebook Ayuntamiente de Torrox, a polícia local e a proteção civil estão a trabalhar de forma coordenada no cumprimento das regras.

"Lembramos a todos aqueles que usam as nossas praias que reservar o espaço não é permitido", pode ler-se na publicação naquela rede social.



O organismo sublinha no entanto que "passear, comer no bar ou estabelecimento próximo pode ser feito e nesse caso, a polícia é informada e não haverá atuação. Os adereços serão retirados caso as pessoas se desloquem para casa e demorem algumas horas até voltarem", pode ler-se na publicação.

É aconselhado o uso de máscara nas caminhadas na praia, mas podem ser removidas para nadar ou para apanhar sol na toalha.