Bebé de dois anos morre após cair em panela de água a ferver

Uma bebé de dois anos morreu após escorregar e cair dentro de uma grande panela de água a ferver. O caso chocante aconteceu em Grygorivka, na Ucrânia. Os pais da criança estão a ser investigados por homicídio, uma vez que após a tragédia terão recorrido a um curandeiro para tratar as queimaduras graves da criança, em vez de a levarem ao hospital.

De acordo com o The Express, Darina e Ivan Gorov, pais da criança, são suspeitos de homicídio por negligência. Segundo as autoridades, a família tinha morto uma galinha e preparava-se para a cozinhar num fogão colocado no chão. A pequena Lesya estava a brincar com os irmãos quando escorregou e caiu para dentro da grande panela de água a ferver, sofrendo queimaduras muito graves nas costas, abdómen e pernas.

A mãe da criança, estudante de Medicina Alternativa, recorreu a um curandeiro para tratar a filha, aplicando-lhe apenas remédios herbais. Só ao fim de cinco dias, com a criança em agonia, é que a avó de Lesya aconselhou os pais a procurarem ajuda num hospital. Era tarde demais, e a menina veio a morrer vítima das lesões.

A investigação ao caso continua. Caso condenados os pais arriscam uma pena que pode chegar aos 15 anos de prisão.