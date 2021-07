Bebé de dois anos morre baleada no colo do padrasto em paragem de autocarro no Brasil

Uma menina de apenas dois anos de vida, Lorena Letícia, morreu ao ser baleada quando estava no colo do padrasto à espera do autocarro num terminal da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. O padrasto, Jefferson Tavares, também foi baleado mas sobreviveu.

De acordo com o que Jefferson contou à polícia no Hospital da Restauração, na capital pernambucana, para onde foi levado, ele, a mulher e a enteada estavam no terminal de autocarros da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, quando um homem de arma em punho chegou de repente e anunciou um assalto. Ele diz ter tentado correr com a bebé ao colo, mas o atirador fez vários disparos contra eles e depois fugiu sem levar nada.

Lorena foi atingida por uma bala na cabeça e outra no abdómen e foi levada em estado grave para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Caxambá, também em Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Jefferson foi atingido no abdómen, num braço e numa perna mas não corre risco de morrer.

A polícia de Pernambuco está a investigar o caso, que ainda não foi oficialmente definido como tentativa de assalto. Há também a suspeita de que o atirador não fosse um assaltante e sim um pistoleiro que tentou matar Jefferson por algum problema entre ambos ainda não esclarecido ou a mando de terceiros.