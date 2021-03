Bebé de um ano atingido a tiro pela polícia durante perseguição a suspeito nos EUA

Um bebé de um ano está a lutar pela vida depois de ter sido baleado na cabeça pela polícia de Houston, nos Estados Unidos, durante uma perseguição a um suspeito.

O incidente ocorreu no passado dia 3 de março, quando Daisha Smalls, a mãe da criança, estava a abastecer o veículo e viu alguns carros da polícia a aproximarem-se.





O filho Legend estava no banco de trás, quando um homem entrou no veículo e exigiu que esta lhe entregasse o carro. A mãe da criança, que também estava na viatura, negou-se a entregar o carro ao fugitivo.No entanto, o chefe da polícia de Houston, Troy Finner, contou uma versão diferente da história.Num comunicado divulgado a 4 de março, desmentiu que Daisha Smalls tivesse no interior do carro quando as autoridades dispararam.

O polícia afirmou que o homem que perseguiam era suspeito de dois roubos agravados e que estaria armado quando entrou no carro da mãe do bebé. O homem, de 30 anos, recusou-se a largar a arma e as forças de segurança dispararam vários tiros. O suspeito acabou por morrer no local, mas o menor foi também atingido.

"Infelizmente, o bebé também foi atingido. Os agentes prestaram os primeiros socorros de forma imediata", pode ler-se no comunicado, citado pela CNN.

O chefe da polícia afirmou que não tinha a certeza se os agentes sabiam que a criança estava no interior do carro.

Bebé continua em estado crítico

De acordo com o advogado de Daisha Smalls, Legend está ventilado há 10 dias. A bala foi removida, mas apresenta ainda alguns fragmentos na cabeça.

"O meu bebé não merecia levar um tiro, muito menos pela polícia", lamentou Smalls, acrescentando que só quer que o filho esteja seguro e que "recupere rápido".