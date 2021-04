Bebé morre baleado pelo irmão de três anos nos EUA

"Quero usar este momento para apelar aos pais e responsáveis por toda a parte para que não deixem as armas de fogo acessíveis a qualquer pessoa dentro de casa", sublinhou o assistente do chefe da polícia de Houston.

Um bebé de oito meses morreu após ser baleado pelo irmão de três anos, na sexta-feira, no estado de Texas, Estados Unidos da América.Na sequência do tiroteio, a vítima foi atingida no abdómen e foi de imediato levada para o hospital, em Hoston, onde acabou por morrer.No apartamento onde ocorreu o incidente, estavam quatro adultos, mas não contactaram as autoridades, informou a polícia.A arma usada foi encontrada horas depois do tiroteio, dentro do carro onde foi transportado o bebé para o hospital.O caso está a ser investigado pelas autoridades locais.