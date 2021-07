Bebé morre durante tentativa de assalto no Brasil

Uma menina de apenas dois anos, Lorena Letícia, morreu ao ser baleada num terminal de autocarros, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. A bebé encontrava-se no colo do padrasto, Jefferson Tavares, que também foi baleado, mas sobreviveu.









Segundo o relato do padrasto - recolhido pela polícia no Hospital da Restauração, no Recife, para onde foi levado- ele, a mulher e a menina estavam no terminal de autocarros da UFPE-Universidade Federal de Pernambuco, quando um homem de arma em punho se aproximou e anunciou ser um assalto. Jefferson Tavares diz que tentou correr com a bebé ao colo, mas o atirador fez vários disparos. O homem acabou por fugiu, sem levar nada.





Lorena foi atingida por uma bala na cabeça e outra no abdómen e foi levada, ainda em estado grave, para a UPA- Unidade de Pronto Atendimento de Caxambá, também em Recife, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Jefferson foi atingido no abdómen, num braço e numa perna. Não corre risco de vida.

A polícia de Pernambuco está a investigar o caso, que ainda não foi definido como uma tentativa de assalto. Suspeita-se que o atirador não fosse um mero assaltante, mas um pistoleiro que tentou matar Jefferson Tavares num ajuste de contas pessoal ou a mando de terceiros.