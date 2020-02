Bebé nasce com coronavírus e recupera sem medicação em 17 dias

Xiao Xiao, uma bebé nascida com coronavírus num hospital em Wuhan, recuperou sem a ajuda de medicação num período de 17 dias.A mãe da menina é portadora da doença e por isso Xiao Xiao também nasceu com o mesmo vírus, no entanto, a forma como recuperou surpreendeu os médicosXiao tinha uma infeção respiratória e um pequeno dano no coração mas como os seus sintomas não eram graves, os médicos deixaram-na recuperar sem medicação, sendo que só recebeu tratamento para a sua condição cardíaca.Após os 17 dias e depois de quatro testes negativos, a menina teve alta.A recuperação da bebé ocorre no mesmo mês em que uma mulher com coronavírus deu à luz uma menina saudável em Xi'an e numa altura em que o vírus da China se começa a espalhar pela Europa tendo já chegado a Espanha.Em Portugal já houve 17 casos suspeitos, todos eles com resultados negativos.