Bernie Sanders vence primária democrata no estado norte-americano de New Hampshire

O senador Bernie Sanders venceu esta terça-feira a primária do Partido Democrata no estado de New Hampshire, ficando à frente do ex-autarca Pete Buttigieg.

Na segunda votação das primárias do Partido democrata para a corrida à Casa Branca, Sanders recebeu 26% (cerca de 71.400 votos), enquanto Buttigieg obteve 24,4% (67.000 votos).

Em terceiro lugar ficou a senadora Amy Klobuchar com 19,7%, seguindo-se a também senadora Elizabeth Warren com 9,4% e o ex-vice-Presidente Joe Biden com 8,4%.