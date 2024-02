A Casa Branca aprovou planos para atacar alvos iranianos na Síria e no Iraque como retaliação pelo ataque que matou três militares americanos na Jordânia, avançou esta quinta-feira a CBS News, adiantando que não estão, para já, previstos ataques diretos contra o território do Irão, numa tentativa de evitar uma escalada perigosa que pode alastrar a toda a região.









O Presidente Joe Biden tinha anunciado na terça-feira que “já tinha tomado uma decisão” sobre a resposta dos EUA ao ataque que na semana passada provocou a morte de três soldados norte-americanos na Jordânia, o qual foi atribuído ao grupo Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irão, mas recusou avançar pormenores. Segundo avançou esta quinta-feira a CBS News, essa resposta passará por “vários dias de ataques” contra instalações e comandantes iranianos na Síria e no Iraque, mas não no Irão. Os EUA esperam desta forma mostrar que não estão interessados num confronto direto com o Irão, mas também que não deixarão passar impunes os ataques contra as suas f orças na região.

Recorde-se que desde o início da guerra em Gaza, a 7 de outubro, as bases norte-americanas na região já foram alvo de mais de uma centena de ataques com mísseis e drones lançados por várias milícias locais apoiadas pelo Irão.





MILITARES IRANIANOS FOGEM



Militares dos Guardas da Revolução do Irão estão a deixar a Síria, não só devido à





Leia também Tensão alastra a todo o Médio Oriente ameaça de retaliação americana, mas também devido aos recentes ataques israelitas que provocaram a morte de vários comandantes iranianos.

EUA ATACAM POSIÇÕES DOS HOUTHIS



Os EUA lançaram na madrugada desta quinta-feira novos ataques contra posições dos rebeldes houthis no Iémen, destruindo pelo menos dez drones armadilhados que estavam prestes a ser lançados contra navios comerciais no mar Vermelho e no mar de Aden.