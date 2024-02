Biden pede a Congresso medidas contra violência armada após tiroteio no Kansas

O Presidente dos EUA voltou a pedir ao Congresso medidas contra a violência armada, após o tiroteio de quarta-feira no desfile do Super Bowl em Kansas City, estado do Missouri (centro) que causou pelo menos um morto.

"Com Jill [Biden], rezamos pelas pessoas mortas e feridas hoje em Kansas City e para que o nosso país encontre a determinação necessária para pôr fim a esta epidemia sem sentido de violência armada que nos está a dilacerar", afirmou Joe Biden, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Oito crianças estão entre as 21 pessoas que ficaram feridas no tiroteio que ocorreu no final do desfile de vitória da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs no 58.º Super Bowl, adiantaram as autoridades.