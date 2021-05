Bolsonaro chama “ladrão de nove dedos” a Lula da Silva após sondagem desfavorável

Claramente irritado com uma sondagem que prevê a vitória de Lula da Silva nas presidenciais de 2022, nas quais é candidato à reeleição, o Presidente Jair Bolsonaro reagiu com ofensas ao antigo chefe de Estado. Primeiro chamou-lhe ladrão e depois filho do Capeta.









“A Caixa, com o ladrão de nove dedos, dava prejuízo. Agora trás benefícios ao povo brasileiro”, declarou Bolsonaro em Alagoas, onde inaugurou casas populares financiadas pelo banco Caixa Económica Federal, numa grosseira alusão ao facto de Lula não ter o dedo mínimo da mão esquerda.

Já em Brasília, voltou a insultar o ex-Presidente. “A canalha da esquerda ainda quer votar nesse filho do Capeta [do Diabo]. Se voltar, nunca mais vai sair”, disse, referindo-se à sondagem que prevê a vitória de Lula nas duas voltas das presidenciais do próximo ano e a sua eleição na segunda com 55% dos votos contra 32% de Bolsonaro.