Bolsonaro incomodado com piadas reage a críticas feitas em Portugal

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, reclamou no seu habitual direto em redes sociais de ter sido ridicularizado numa televisão portuguesa devido à defesa que faz do uso de Cloroquina e outros medicamentos no combate à Covid-19.









“Eu vi um deboche (troça) de uma TV portuguesa em cima da gente. Fazem piada com isso em Portugal. Piada! Mas esses ‘gargantas’, que dizem que [a Cloroquina] não tem comprovação científica, quando são infetados tremem e passam a falar fino e tomam qualquer coisa”, disse, rindo dos críticos.

Não obstante entidades médicas do Mundo inteiro atestarem que os fármacos defendidos por Bolsonaro são ineficazes contra a Covid e podem até levar doentes à morte, ele insiste em prescrevê-los. Há um mês, disse na ONU não entender por que tantos países são contra essas medicações, que, garante, podiam acabar com a Covid.