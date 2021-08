Bolsonaro mente quatro vezes por dia, revela ONG internacional

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, mentiu, de viva voz ou nas suas redes sociais, pelo menos 1682 vezes em 2020 - uma média de 4,5 vezes por dia - e as suas declarações falsas ou enganosas contribuíram decisivamente para o aumento de mortes pela Covid-19 no Brasil. A constatação é da organização internacional Artigo 19, que luta pela liberdade de expressão e acesso à informação no Mundo.









No ‘Relatório Global de Expressão 2021’, divulgado esta semana e com dados de 2020 sobre 161 países, a Artigo 19, sediada em Londres e com delegações em nove países, afirma que as mentiras de Bolsonaro levaram muitos brasileiros a desconfiar das instituições e a acreditar em situações falsas ou enganadoras. No caso da pandemia, o documento é claro quando diz que o negacionismo de Bolsonaro, o seu sistemático boicote às vacinas e às medidas de proteção recomendadas mundialmente levaram muitos brasileiros a não adotarem essas cautelas e o resultado foi o aumento das mortes no país, que já ultrapassou os 550 mil óbitos desde o início da pandemia.

Nos primeiros dois anos de mandato, 2019 e 2020, diz ainda a Artigo 19, Bolsonaro proferiu pelo menos 2187 mentiras, nomeadamente denunciando fraudes eleitorais nunca comprovadas. Devido a essas denúncias, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil acaba de criar um núcleo de especialistas para responder em tempo real às notícias falsas propagadas pelo presidente.