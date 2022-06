O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, venceu esta segunda-feira a moção de censura e vai permanecer na liderança do partido Conservador e no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.211 deputados votaram a favor da liderança de Johnson, enquanto que 148 votaram contra a sua continuidade.Boris Johnson foi sujeito estar tarde a uma moção de censura no Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento.