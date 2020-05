Brasil é o sétimo país com mais casos de coronavírus no Mundo e o sexto com mais mortes

O Brasil registou terça-feira um novo recorde diário de mortes por Covid-19 e ultrapassou a Alemanha em número total de casos, confirmando que é, neste momento, um dos principais epicentros da pandemia no Mundo.De acordo com os dados oficias do Ministério da Saúde, o país somou nesse dia um total de 881 óbitos, o maior número registado até agora num período de 24 horas, e que fez subir o número total de mortes desde o início da pandemia para 12 400.Foram ainda registados 9258 novos casos, que elevaram o total para 177 589 e fizeram com que o Brasil passasse a Alemanha na lista dos países com mais casos.O Brasil é agora o sétimo país com mais casos de coronavírus no Mundo e o sexto em número de mortes, numa altura em que o presidente, Jair Bolsonaro, continua a pressionar os governadores para levantar as medidas de confinamento.Um novo modelo estatístico alerta que os EUA poderão chegar às 147 mil mortes por coronavírus até agosto. Esta projeção aumenta em cerca de 10 mil óbitos a anterior estimativa das autoridades norte-americanas. Até ao momento, o país registou cerca de 1,4 milhões de casos e mais de 83 mil mortes.O número de novos casos de coronavírus continua a aumentar de forma preocupante na Rússia, que está há vários dias acima dos 10 mil contágios diários.Ontem foram registadas 10 028 novas infeções, fazendo subir o total para 24 2271, que tornam a Rússia o terceiro país com mais casos a seguir aos EUA e Espanha. O país tem ainda um total de 2212 mortes, 96 das quais nas últimas 24 horas.

