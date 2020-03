"Bravo señor Costa": Espanhóis agradecem a António Costa por críticas ao ministro holandês

Costa disse que estas declarações são repugnantes e defendeu que esta é uma altura para a Europa se manter unida para combater um "inimigo em comum". Wopke Hoekstra, ministro das finanças holandês, acusou Espanha de não ter margem orçamental para lidar com a pandemia de Covid-19.e defendeu que esta é uma altura para a Europa se manter unida para combater um "inimigo em comum".

O jornal espanhol El País partilhou esta sexta-feira no Instagram o discurso que o primeiro-ministro português, António Costa, fez classificando o discurso do ministro das finanças holandês de "repugnante".O discurso está a ter grande impacto entre os espanhóis que fazem fortes elogios a Costa. "Que vergonham que defendam a nossa honra lá fora porque aqui não têm coragem para o fazer", lê-se num dos comentários."Bravo señor Costa", "tinha que ser um português" e "bravo por este homem, tanto que aprender com Portugal", são apenas alguns dos muitos comentários a elogiar as palavras de Costa.De recordar que