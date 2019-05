Trabalhistas declaram fim das negociações para chegar a entendimento sobre o Brexit

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, anunciou esta sexta-feira o fim das negociações com o Governo para chegar a um entendimento sobre o 'Brexit', alegando que foram "tão longe quanto possível".

Numa carta aberta à primeira-ministra, Theresa May, Corbyn alega que "a posição do Governo se tornou cada vez mais instável e sua autoridade enfraquecida" por o partido Conservador estar a preparar-se para escolher um novo líder, o que põe em causa a "capacidade do Governo de cumprir qualquer acordo de compromisso".

O Partido Conservador anunciou na quinta-feira que Theresa May aceitou encontrar-se com o presidente do grupo parlamentar, Graham Brady, no início de junho "para acordar um calendário para a eleição de um novo líder do Partido Conservador", independentemente do resultado da votação.