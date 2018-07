Caçadora exibe girafa morta como "troféu" e gera revolta

Mulher descreveu momento como uma "caçada de sonho" e está a ser alvo de várias críticas.

12:53

Neandertal, vem

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz — AfricaDigest (@africlandpost) 16 de junho de 2018

Tess Thompson Talley from Nippa, Kentucky is a disgusting, vile, amoral, heartless, selfish murderer. With joy in her black heart and a beaming smile she lies next to the dead carcass of… https://t.co/gG9CWX4oXl — Debra Messing (@DebraMessing) 27 de junho de 2018

As fotografias de uma caçadora norte-americana ao lado de uma girafa negra morta, na África do Sul, estão a gerar controvérsia nas redes sociais e em todo o mundo. A mulher, identificada como Tess Thompson Talley, surge de arma em punho, orgulhosa da sua "conquista" e a exibir o animal morto como um troféu.As imagens foram difundidas por uma página de notícias locais africana que expressou, sem papas na língua, a sua indignação. "Uma selvagem branca americana, que é parcialmente umà África e dispara sobre uma girafa negra rara, uma cortesia da estupidez da África do Sul. O nome dela é Tess Thompson Talley. Por favor partilhem", pode ler-se na publicação do Twitter.As imagens foram captadas há cerca de um ano e partilhadas pela própria na sua página de Facebook . "Abençoada seja a minha caçada de sonho, daquelas que só acontecem uma vez na vida e que hoje se tornou realidade. Avistei este tesouro e persegui-o durante algum tempo. Eu sabia que a girafa era rara e que tinha mais de 18 anos de idade", explicou a caçadora, alegando que não contribuiu para a extinção da espécie, uma vez que a girafa já estava numa idade demasiado avançada para se reproduzir."Sei que algumas pessoas olham para isto com tristeza. No entanto, a verdadeira conservação das espécies animais, seja aqui na África do Sul ou noutro país qualquer, só resulta se assegurarmos a manutenção de um número adequado de animais selvagens. É preciso abater os velhos para que os animais mantenham o seu valor", continuou, justificando a sua paixão pela caça.Após a partilha no Twitter do site africano, os comentários negativos à ação de Tess Talley não demoraram a surgir. Foram várias as pessoas que condenaram a caçadora, acusando-a de ser uma assassina e de estar a colocar em risco espécies tão raras como a girafa negra.A atriz Debra Messing foi uma das personalidades que se fez ouvir nas redes sociais, e acusou Tess de ser "vil, imoral, sem coração e uma assassina egoísta".Esta não é a primeira vez que as vozes dos internautas se insurgem contra uma caçadora. Recorde-se que, em julho do ano passado, a caçadora espanhola Melanía Captaín pôs termo à própria vida após receber várias ameaças e críticas impiedosas devido à sua prática.A prática da caça selvagem e a aquisiçao dos troféus de caça é ainda legal em países como a África do Sul, mas também na Namíbia, no Zimbabué e na Zâmbia.