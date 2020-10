Câmaras de vigilância captam momento em que jogador de futebol ajuda mulher a dar à luz no pátio do prédio

Bryan Borges, um jogador de futebol brasileiro de 24 anos, ajudou a mulher grávida, de 26 anos, a dar à luz a própria filha no pátio de entrada do prédio onde moram, no Recife, Brasil.

O momento ficou registado pelas câmaras de videovigilância do edifício que captou o casal a entrar no elevador e no espaço de cinco minutos, a ver a bebé nascer.

O vídeo mostra a mulher, Mylenna, a ser apoiada pelo parceiro enquanto se esforça para andar, que rapidamente a pega ao colo e a leva para o topo de umas escadas. É aí que a grávida avisa que precisa de se deitar no chão, uma vez que o saco amniótico já tinha rebentado. Em pouco tempo, a bebé nasce, não na maternidade como estava planeado, mas no chão, com a ajuda do pai.





O casal é auxiliado por dois homens que se acercam do local com cobertores e toalhas para cobrir mãe e filha. Com a sua ajuda, Bryan consegue colocar a esposa e a recém-nascida no carro para levá-la para o hospital.

O recém-papá, que joga na segunda divisão do Náutico Capibaribe FC, disse à imprensa brasileira que o momento do parto foi "maravilhoso" e que ficará para sempre "marcado" pela situação para o resto da vida.

Cecília, a bebé, nasceu com 2,9 quilos e 46 centímetros. Mãe e filha deverão ter alta na próxima terça-feira.