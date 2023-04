Candidata a líder do partido Más Madrid propõe lei para regular o 'Tinder'

Buenos días. El 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Proponemos una ley contra la violencia digital, una app pública para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas.



-Y arreglar la sanidad pública- — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 27, 2023

Mónica García, candidata a líder do partido político espanhol Más Madrid, propõe que se legisle para acabar com o assédio através de aplicações de encontros.De acordo com o diário espanhol ABC, a candidata à liderança do Más Madrid afirma que uma das formas mais populares de encontrar um parceiro nos últimos anos é através de aplicações de encontros e, entre todas elas, a aplicação Tinder continua a ser a mais utilizada. No entanto, existe um grande número de mulheres que foram forçadas, de alguma forma, a ter relações sexuais ao combinar encontros através da aplicação."Bom dia. 57% das mulheres no Tinder já se sentiram pressionadas a fazer sexo. Propomos uma lei contra a violência digital, uma aplicação pública para denúnciar o cyberbulling e protocolos contra a violência de género nas aplicações de encontros", refere Mónica García na rede social Twitter."E corrigir os cuidados de saúde públicos", acrescenta.Segundo o ABC, Mónica García pretende utilizar estes dados na sua campanha para as eleições regionais no próximo dia 28 de maio.O jornal El Español acrescenta que esta proposta junta-se a outras que o partido já apresentou ao longo dos anos na Assembleia de Madrid sobre a violência contra as mulheres.