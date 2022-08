Candidato do MPLA João Lourenço já votou nas eleições em Angola

O candidato do MPLA que se recandidata a um novo mandato como Presidente da Republica, João Lourenço, votou esta quarta-feira às 08:00, apelando aos eleitores a que exerçam o seu direito de voto.

"Acabámos de exercer o nosso direito de voto, é rápido e é simples", disse João Lourenço, exibindo o dedo indicador com tinta indelével e convidando os cidadãos eleitores a fazerem o mesmo.

No meio de uma enorme confusão de jornalistas que envolveram João Lourenço para registar o momento, o candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) salientou que todos saem a ganhar: "é a democracia que ganha, é Angola que ganha", declarou.

A assembleia de voto n.º 105 foi pequena para as dezenas de jornalistas, eleitores e observadores internacionais que se acumularam no local e onde estiveram também o presidente da Comisso Nacional Eleitoral (CNE), Manuel Pereira da Silva, o ministro de Estado e da Casa Civil, Adão de Almeida, a governadora de Luanda, Ana Paula Carvalho, entre outras individualidades.

À chegada de João Lourenço, que veio acompanhado da mulher, Ana Dias Lourenço, uma mulher gritou: "Jesus está voltando!"

"Deus está dizendo, todo o joelho se dobrará", repetiu três vezes, enquanto o candidato do MPLA se dirigia à mesa de voto.

À sala onde João Lourenço votou, só puderam aceder um número muito limitado de jornalistas e alguns observadores, sendo obrigados a usar máscara apesar de a CNE ter aligeirado as restrições contra a covid-19 e permitido votar sem máscara.

O candidato do MPLA repetiu os gestos de votação, com e sem máscara, para permitir a captação de imagens nas duas versões.

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (Governo) e a UNITA (oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior.

No total, concorrem oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores. As cerca de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora vão estar abertas entre as 07h00 e as 17h00 (mesma hora em Lisboa).

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.