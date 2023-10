Cão apanhado a conduzir por radar na Eslováquia

perto da aldeia de Šterusy, no oeste da Eslováquia, depois de um cão ter sido filmado a conduzir o seu carro.



A polícia eslovaca, segundo dita uma publicação no Facebook das autoridades, "não conseguiram acreditar no que viram", ao reparar que um cão castanho estava no lugar do condutor.



Um homem de 31 anos foi parado pela polícia eslovaca, esta segunda-feira,

Posteriormente, o homem terá dito aos agentes que o cão "saltou repentinamente para o seu colo" enquanto ele conduzia. A polícia acabou por não aceitar a explicação, dizendo que as imagens do radar não registaram movimentos súbitos no banco do condutor.



As autoridades multaram o homem por violar as regras da estrada.