Cão com cancro precisa de tratamento que custa mais de 17 mil euros

Barney é o nome do cão que precisa de tratamentos urgentes contra o cancro diagnosticado no dia 5 de junho. Os donos lançaram uma campanha que permite doações, de modo a conseguirem angariar fundos, uma vez que são necessários mais de 17 mil euros para salvar a vida do animal de oito anos.

A dona, Claire Blake, de Bristol, Inglaterra, ficou devastada quando recebeu a notícia de que o seu melhor amigo tinha um tumor cerebral agressivo, perto do olho direito. Após Barney ser diagnosticado, o veterinário explicou que só lhe restam mais dois meses de vida, a menos que seja submetido imediatamente a cirurgias e radioterapias.

Claire percebeu, desde o início, que não tinha capacidades financeiras que suportassem os tratamentos do seu fiel amigo, uma vez que cada radioterapia tinha o custo de mais de 11 mil euros e cada cirurgia rondava os 6 mil euros.

Apesar de trabalhar no Departamento de Alimentos e Assuntos Ambientais, a dona disse que mesmo com o seu salário e com as suas poupanças, é impossível que consigam arranjar mais de 17 mil euros para os tratamentos necessários. "Eu não gosto de ter que pedir dinheiro, mas esta quantidade é muito difícil de encontrar, especialmente sem aviso", explicou a dona de dois cães ao jornal Metro.

Até à data, milhares de euros já foram gastos em exames ao sangue, biopsias e ultrassonografias – dos quais alguns custaram mais de 2 mil euros cada – de modo a conseguirem perceber qual a razão que estava a causar a tremenda perda de peso ao animal.

Através da plataforma GoFoundMe, os donos de Barney pretendem angariar fundos e pedem que as pessoas sejam solidárias. Em declarações ao jornal Metro, Claire afirmou que "sem tratamento ele irá morrer, potencialmente dentro de poucas semanas. Mas se ele tiver a cirurgia e a radioterapia, ele deverá ser capaz de viver uma vida normal".

Se os donos conseguirem angariar os fundos necessários, o animal receberá tratamento no Southfields Veterany Hospital, em Essex, que é o principal centro para o tratamento de cães com cancro no Reino Unido.

Lhasa Apsos é uma raça de cães que vivem normalmente até aos 16 anos, o que significa que Barney teria mais de metade da sua vida para viver. A oncologista de Barney disse, esta semana, que o pequeno só tem hipóteses de sobreviver se os tratamentos começarem imediatamente, uma vez que o tumor é grande e profundo.

Barney é adorado por toda a família, por ser "amoroso e carinhoso" e até já existem membros que não conseguem imaginar a vida sem ele.