Cão de reça husky siberiano resgatado dos escombros 23 dias após sismo na Turquia

Aleks, um Husky siberiano que estava debaixo dos escombros há 23 dias, foi resgatado esta quarta-feira por uma equipa de resgate em Hatay, uma das cidades turcas mais abaladas pelos sismos de fevereiro. A primeira coisa que o cão fez assim que foi retirado dos destroços foi lamber a cara do seu salvador.'É verdadeiramente um milagre que Aleks tenha sobrevivido naquele buraco durante 22 dias sem comer nem beber nada', salientou um dos operacionais, citado pelo jornal britânico Daily Mail.Tudo indica que o animal tenha ficado preso depois de um edifício de dois andares se desmoronar aquando os terramotos sentidos na Turquia a 6 de fevereiro. Foi ouvido a gemer pelos socorristas e resgatado posteriormente. A operação para retirar o canídeo do buraco demorou cerca de duas horas.Depois de ser acariciado pelos operacionais, o cão foi levado para o hospital para receber os cuidados necessários. Em vários vídeos partilhados nas redes sociais, é possível constatar a comoção sentida por todos em redor.

Meet 'Alex', the dog who was trapped under the rubble for 23 days.



Thank you Haytap and everyone who continues to search the rubble for three or four legged victims.#Animals #pets #dogs #SAR #rescue #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/1HIglXqLQi

— Michael Barthel (Fly Eagles Fly ) (@RealMiBaWi) March 2, 2023 Apesar do tempo passado sem se alimentar, Aleks encontra-se estável. Tinha apenas perdido peso e encontrava-se fraco, noticia a imprensa turca.Aleks foi entretanto entregue ao Dono, que acompanhou o trabalho de resgate e agradeceu aos operacionais pelo trabalho e esforço.Os sismos de 7.8 e 7.5 que abalaram a Turquia e a Síria no início do mês de fevereiro provocaram a morte a quase 50 mil pessoas. Dado o número de óbitos, feridos e rasto de destruição pronunciado, foram considerados os maiores sismos no último século em ambos os países.