O primeiro comício oficial do novo candidato da extrema-direita francesa ao Eliseu, Éric Zemmour, ficou no domingo à noite marcado pela violência e nem o próprio candidato escapou a uma tentativa de agressão.





Zemmour, de 63 anos, juntou mais de 10 mil apoiantes num recinto desportivo nos arredores de Paris, naquele que foi o seu primeiro grande ato de campanha desde que anunciou a candidatura às Presidenciais de abril, na semana passada. Ainda antes do comício, a polícia teve de intervir para manter afastados os apoiantes do candidato de extrema-direita e os manifestantes que protestavam nas ruas contra as suas posições racistas. Já no interior, um manifestante tentou agarrar Zemmour pelo pescoço quando se encaminhava para o palco, tendo sido rapidamente afastado pela segurança. O candidato, de 63 anos, sofreu ferimentos ligeiros, mas prosseguiu com o discurso, durante o qual vários manifestantes antirracistas foram agredidos e atacados com cadeiras pelos seus apoiantes.