O cardeal italiano Angelo Becciu, antigo perfeito da Congregação para as Causas dos Santos e uma das figuras mais influentes do Vaticano nos últimos anos, começou esta terça-feira a ser julgado na Santa Sé por envolvimento numa fraude milionária que desviou mais de 350 milhões de euros dos cofres da Igreja.









Becciu, de 73 anos, é acusado de cinco crimes de desvio de fundos, dois de abuso de poder e um de tentar influenciar testemunhas. O caso está relacionado com a compra de um apartamento de luxo em Londres, em 2014, com fundos desviados do Óbulo de São Pedro, o fundo da caridade do Papa. O cardeal, que na altura era o ‘número dois’ da Secretaria de Estado do Vaticano, nega qualquer irregularidade e justificou os investimentos com a necessidade de fazer crescer um fundo próprio da Secretaria de Estado.

A primeira sessão do julgamento, que decorreu no Museu do Vaticano por razões de espaço, ficou marcada por questões processuais, esperando-se que os trabalhos sejam retomados em outubro. Além de Becciu, que foi afastado de todos os cargos pelo Papa no ano passado, sentam-se no banco dos réus outras nove pessoas, incluindo responsáveis financeiros do Vaticano, advogados, empresários, o seu secretário pessoal e uma mulher, Cecilia Marogna - batizada pela imprensa italiana como ‘a Dama do Cardeal’ - que terá recebido mais de meio milhão de euros da Secretaria de Estado, os quais foram gastos em artigos de luxo.