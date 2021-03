Cargueiro encalhado no Suez libertado uma semana depois

O Canal do Suez foi finalmente reaberto à circulação marítima. Quase uma semana depois de ter encalhado, bloqueando a entrada sul do canal, o imenso cargueiro ‘Ever Given’ foi esta segunda-feira libertado, após uma gigantesca operação de resgate que envolveu o esforço coordenado de rebocadores, dragas e escavadoras.

Para libertar o cargueiro, as escavadoras e dragas removeram cerca de 30 mil metros cúbicos de areia das margens nas quais estavam presas a proa e a popa do navio. Nas operações estiveram ainda envolvidos 13 rebocadores.





Ante a dificuldade de soltar o barco, no domingo chegou a ser planeada a remoção de boa parte dos cerca de 18 mil contentores a bordo do ‘Ever Given’. Mas os resultados chegaram sem que tal fosse necessário. O sucesso da difícil operação dos rebocadores para libertar o cargueiro de mais de 220 mil toneladas teve a preciosa ajuda das marés, que esta segunda-feira atingiram o seu ponto mais alto com a chegada da Lua Cheia.





O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, saudou a grande vitória e agradeceu os esforços dos egípcios “para superar a crise” no canal “apesar da complexidade técnica do processo”.





O sucesso, contudo, está longe ainda de ser completo, pois poderá demorar ainda três dias até que finalmente se consiga fazer passar pelo estreito canal, com quase 200 km de comprimento e pouco mais de 200 metros de largura, os 367 navios que se acumularam durante a semana de bloqueio do lado da entrada do Mediterrâneo e do lado do acesso pelo Mar Vermelho. Desse total, 98 são graneleiros (transportam mercadorias a granel, como cereais, por exemplo), 96 transportam contentores e 35 são petroleiros. O ‘Ever Given’, recorde-se, encalhou na passada terça-feira, durante uma tempestade que deixou o seu imenso casco de quase 400 metros de comprimento atravessado no canal.





saiba mais

De todo o comércio marítimo passa pelo Canal do Suez. Aberto em 1869, reduziu em quase 9 mil km a distância marítima entre a Arábia Saudita e Inglaterra.





Gigante dos mares



O ‘Ever Given’ é um dos maiores porta-contentores do Mundo. Tem cerca de 400 metros de comprimento e pode carregar mais de 20 mil contentores.





Colisão em 2019



O ‘Ever Given’ colidiu em fevereiro de 2019 com um ferry junto a Hamburgo, Alemanha, possivelmente devido ao vento forte.