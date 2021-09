Carlos Vila Nova quer pacificar São Tomé

Terei pela frente a pacificação da sociedade são-tomense, que se encontra fraturada.” Estas foram as primeira palavras do novo Presidente de S. Tomé e Príncipe, após o anúncio dos resultados, ainda provisórios, das eleições de domingo. Carlos Vila Nova, antigo ministro de governos liderados por Patrice Trovoada, ganhou, à segunda volta, com 57,54% da votação (45 481 votos). O seu adversário, o antigo PM Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD e restantes partidos da maioria governamental, obteve 42,46% da votação (33 557 votos). Vila Nova foi também o vencedor em todos os círculos na diáspora. Em Portugal, alcançou 55,48% dos votos.









“Nos últimos anos, lamentavelmente, temos vivido uma política de ódio, de perseguição, de separação e de exclusão. E eu sempre disse que é preciso combater esses males. Esses males são os meus inimigos”, disse o candidato, apoiado pela Ação Democrática Independente (ADI, oposição).

O Presidente cessante, Evaristo Carvalho, disse estar “aliviado” com a participação ordeira e cívica da população, adiantando que espera que os resultados provisórios sejam aceites pelo Tribunal Constitucional. Surpreendente foi a reação do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, que disse desconhecer os resultados preliminares e adiou uma reação para hoje.

Adversário pede eliminação da pobreza



O candidato derrotado, Posser da Costa, felicitou o Presidente eleito e disse que “a verdadeira vitória será eliminar a pobreza”. “Apesar de algumas irregularidades, os resultados provisórios divulgados pela CEN apontam uma tendência de vitória do candidato Carlos Vila Nova. Já lhe telefonei para o felicitar”, disse. Quem também telefonou a felicitar Vila Nova foi o Chefe do Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou que tenciona ir à tomada de posse do novo Presidente.